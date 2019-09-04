Индексы АТР в большинстве завершили торги ростом

Большинство фондовых индексов Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершило ростом торги в среду благодаря лучшим, чем ожидалось, статданным из Китая и позитивным новостям из Гонконга.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, более широкий Topix снизился на 0,26%.

Китайский Shanghai Composite повысился на 0,9%, Shenzhen Composite - на 0,7%.

Китайские индексы получили поддержку от статданных, указавших на рост сводного индекса менеджеров закупок (PMI) в августе до 51,6 пункта с июльских 50,9 пункта, по данным Caixin и Markit. PMI в секторе услуг подскочил до 52,1 пункта с 51,6 пункта месяцем ранее, тогда как аналитики ожидали лишь незначительного повышения, до 51,7 пункта.

Гонконгский Hang Seng подскочил на 3,9%, а индикатор MSCI Hong Kong взлетел на 5,4%, рекордными темпами с 2011 года, на новости, что глава администрации Гонконга Кэрри Лэм официально отозвала законопроект о внесении изменений в закон об экстрадиции, спровоцировавший масштабные акции протеста.

"Правительство официально отзовет законопроект, чтобы полностью успокоить общественность", - цитирует в среду газета заявление Кэрри Лэм.

South China Morning Post подчеркивает, что принятое в среду решение носит скорее формальный, технический характер, поскольку ранее власти Гонконга уже заверяли, что отказались от идеи внесения поправок в закон.

На новости об отзыве законопроекта практически незамеченным оказалось падение гонконгского индекса менеджеров закупок (PMI) в частном секторе в августе до минимума за 10 лет. Индикатор опустился до 40,8 пункта с 43,8 пункта в июле, что говорит об усилившемся сокращении деловой активности.

Южнокорейский Kospi вырос на 1,2%, новозеландский NZX 50 - на 0,5%, индийский BSE Sensex - на 0,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,1%.

Между тем австралийский индикатор S&P/ASX 200 понизился на 0,3% на данных, что рост ВВП Австралии во втором квартале оказался минимальным за 10 лет. Как сообщалось, экономика Австралии в апреле-июне увеличилась на 1,4% в годовом выражении и на 0,5% в поквартальном. Оба показателя совпали с ожиданиями рынка.

Акции японских автопроизводителей Nissan и Mitsubishi подешевели на 1,7% и 2,5% на данных о резком падении продаж автомобилей в Южной Корее на фоне бойкота японских товаров.

Цена бумаг ритейлера Fast Retailing поднялась на 0,9%, производителя видеоигр и консолей Nintendo - на 2,6%.

Капитализация Sony Corp. увеличилась на 0,85% после того, как рейтинговое агентство S&P Global Rating повысило долгосрочные рейтинги компании с "BBB+" до "A-".

Котировки акций гонконгского оператора казино Galaxy Entertainment подскочили на 5,7%, девелоперов New World Development и Country Garden - на 10% и 6,1% соответственно.

Стоимость акций южнокорейского производителя микрочипов SK Hynix выросла на 3,9%, австралийской нефтедобывающей компании Oil Search - на 3,3%.

Рыночная стоимость гонконгской авиакомпании Cathay Pacific подскочила на 7,2% на новости об уходе в отставку председателя совета директоров Джона Слосара. Ранее компанию покинули главный исполнительный директор Руперт Хогг и коммерческий директор Пол Лу. Их отставка произошла на фоне скандала с увольнением сотрудников, участвовавших в протестах в Гонконге.