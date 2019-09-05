Рынки акаций АТР в основном выросли, Гонконг - в минусе

По итогам сегодняшних торгов фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) выросли на информации, что Китай и США договорились возобновить торговые переговоры.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 увеличился на 2,1%, Shanghai Composite на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 1%, австралийский S&P/ASX 200 - на 1%.

Исключением стал гонконгский индекс Hang Seng, который нивелировал рост, отмечавшийся в ходе сессии, и завершил торги незначительным снижением - менее чем на 0,1%.

Индекс MSCI Hong Kong, взлетевший в среду на 5,4% на фоне заявления главы администрации Гонконга Кэрри Лэм об официальном отзыве законопроекта об экстрадиции, спровоцировавшего масштабные акции протеста, упал на 2%.

Акции гонконгской страховой компании AIA Group подешевели на 1,1%, девелопера Wharf Real Estate - на 3,1%.

В Японии лидерами роста стали акции Japan Steel (+6,7%), SoftBank Group (+2%), Sony (+3,9%) и Fast Retailing (+2%).

Стоимость бумаг южнокорейской Samsung Electronics выросла на 3,6%. Компания сообщила, что, наконец, начнет продажи смартфона со складным экраном Galaxy Fold, откладывавшиеся ранее из-за выявленных проблем. Продажи Galaxy Fold в Южной Корее стартуют в пятницу, а в "ближайшие недели" устройство появится в ряде других стран, включая США, Великобританию, Францию и Германию.

Как объявило министерство торговли Китая, представители Пекина и Вашингтона договорились встретиться в начале октября для возобновления торговых переговоров. Стороны намерены провести консультации в середине сентября для подготовки к возобновлению переговоров. КНР и США не вели официальных переговоров с июля.

Тот факт, что Пекин и Вашингтон договорились о возобновлении переговоров, дает надежду на некоторое ослабление напряженности в отношениях двух стран, однако экспертам очевидно, что стороны по-прежнему расходятся во мнениях по ключевым вопросам.

Поддержку китайскому рынку также оказали сигналы того, что Пекин готовит новые меры поддержки экономики. Китайские СМИ сообщили накануне, что Госсовет КНР призвал Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) к "своевременному" использованию таких инструментов, как снижение норм банковского резервирования.

Обычно НБК следует подобным призывам Госсовета, пишет Bloomberg.

"Акции всегда более мощно реагируют на изменения в политике, чем на реальные отчеты компаний, - отмечает аналитик Northeast Securities Co. Шэнь Чжэнян. - Сегодняшнее ралли, возможно, чрезмерно, однако "бычий" тренд на рынке сохранится. Негативных новостей не слишком много, и власти, вероятно, будут стараться поддержать стабильность фондового рынка в преддверии празднования 70-летия образования КНР (1 октября)".