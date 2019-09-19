Фондовые индексы АТР завершили торги разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики по итогам сессии в четверг, инвесторы оценивали итоги заседаний центробанков Японии и США.

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,4%, более широкий Topix вырос на 0,6%.

Китайский Shanghai Composite прибавил 0,5%, Shenzhen Composite - 1%. Гонконгский Hang Seng упал на 1,1%.

Южнокорейский Kospi вырос на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - также на 0,5%, новозеландский NZX 50 - на 0,2%.

Между тем индийский BSE Sensex снизился на 1,3%, до минимума с марта, а индонезийский Jakarta Composite опустился на 0,5%.

Как сообщалось, Банк Японии не стал менять основные параметры денежно-кредитной политики (ДКП) по итогам заседания, прошедшего 18-19 сентября. Центробанк оставил целевую доходность 10-летних гособлигаций Японии на уровне около нуля, процентную ставку по депозитам коммерческих банков в ЦБ - на отметке минус 0,1%. Также банк подтвердил планы сохранения ключевой ставки на "крайне низком" уровне по крайней мере до весны 2020 года.

В то же время Банк Японии отметил замедление роста зарубежных экономик и связанные с этим риски, что побуждает его обратить более пристальное внимание на возможность потери импульса к достижению целевого уровня инфляции в 2%.

Федеральная резервная система (ФРС) США в среду приняла ожидаемое решение снизить базовую процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) на 0,25 процентного пункта, до 1,75-2% годовых.

Глава Федрезерва Джером Пауэлл не исключил дальнейшего снижения ставки в случае материализации рисков для экономического прогноза в США, однако обнародованный медианный прогноз руководства ФРС предусматривает сохранение текущего курса ДКП до конца года.

Дополнительным негативным фактором для азиатских рынков стало ухудшение макроэкономических прогнозов Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Прогноз роста мировой экономики на 2019 год был ухудшен до 2,9% с ранее ожидавшихся 3,2%. Для всех стран emerging markets прогнозы были снижены, кроме Турции.

Ожидания роста экономики Китая на текущий и следующий год были снижены до 6,1% и 5,7% по сравнению с предыдущим прогнозом, составлявшим 6,2% и 6% соответственно. Прогноз по Индии был снижен особенно сильно - в 2019 году ожидается рост индийской экономики на 5,9%, а не на 7,2%, в 2020 году - на 6,3%, а не на 7,4%.

Акции японской финкомпании Sony Financial подорожали в Токио на 3,4%, производителя оборудования для выпуска микрочипов Advantest - на 1,5%, энергетической компании Tokyo Gas - на 1,6%.

Цена бумаг китайских поставщиков компонентов для продукции Apple AAC Technologies и Sunny Optical в Гонконге увеличилась на 5,9% и 2,8% соответственно, тогда как капитализация страховщика AIA Group опустилась на 3%, нефтедобывающей компании PetroChina - на 1,9%.

Рыночная стоимость южнокорейских производителей микрочипов и электроники Samsung Electronics и SK Hynix выросла на 3% и 3,1% соответственно, тайваньской Largan Precision - на 2,1%.

Ценные бумаги австралийского ритейлера одежды Kathmandu подешевели на 1,4% после резкого скачка накануне.