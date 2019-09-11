Последнее обновление: 11.09.2019 10:47

В КНДР сообщили об испытаниях сверхкрупной реактивной установки

В Северной Кореи испытали сверхгабаритную реактивную систему залпового огня. Об этом сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын лично присутствовал и руководил тестовым запуском.

"Верховный лидер отметил, что система вооружения сверхгабаритной реактивной системы залпового огня была окончательно проверена с точки зрения боевых операций, характеристики траектории, точности и функции самонаведения", - говорится в сообщении.

Во вторник военные Южной Кореи заявили, что КНДР дважды выпустила неопознанные снаряды в сторону Японского моря. Оба снаряда пролетели около 330 км в восточном направлении.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
В мире
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование