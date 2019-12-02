СМИ узнали о строительстве в КНДР десятков площадок для пусков ракет

Летом северокорейские военные начали активно строить бетонные площадки, на которые можно устанавливать мобильные установки для запуска различных типов ракет, в том числе межконтинентальных.

Почти за полгода в разных частях КНДР было построено несколько десятков таких площадок. Об этом пишет Asahi Shimbun со ссылкой на американские и южнокорейские источники, передает РБК.

По данным источников, эти площадки представляют собой бетонные поверхности длиной и шириной до нескольких десятков метров. На них, как утверждают источники, можно размещать установки, способные запускать даже межконтинентальные баллистические ракеты.

Как отмечает газета, площадки делаются из бетона, поскольку запуск с почвенной поверхности может привести к поломке пусковых установок, а также изменить траекторию полета ракет.

Источники издания утверждают, что распределение многочисленных площадок по всей территории страны позволит северокорейским военным затруднить определение места очередного ракетного запуска для иностранной разведки.

В конце августа Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что КНДР провела испытания новой сверхмощной многоразовой ракетной пусковой установки. В объединенном комитете начальников штабов Южной Кореи сообщили, что с этой установки были запущены два снаряда, предположительно баллистические ракеты малой дальности. Одна из них похожа по модификации на российские «Искандеры», другая — на американские ATACMS, заявляли в Сеуле.

В июне президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против КНДР в связи с ее ядерной программой. Впервые санкции против Пхеньяна были введены Вашингтоном в 2008 году, после чего ежегодно продлевались. В середине сентября Трамп заявил о готовности к новой встрече с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.