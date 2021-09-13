Последнее обновление: 13.09.2021 10:28

КНДР сообщила об испытаниях крылатой ракеты большой дальности

КНДР произвела испытательный запуск крылатой ракеты большой дальности нового типа, сообщает северокорейское государственное информагентство KCNA в ночь на понедельник, 13 сентября.

Оно назвало испытания успешными, уточнив, что при них присутствовали высокопоставленные чиновники страны, сообщает Deutsche Welle.

В ходе испытаний 11 и 12 сентября ракеты пролетели 1500 км, поразили заданные цели и упали в территориальные воды КНДР, сообщило KCNA.

Ранее, в середине июня, на съезде Трудовой партии КНДР ее глава Ким Чен Ын заявил, что его страна должна быть готова "и к диалогу, и к конфронтации с США".

В конце августа 2021 года эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в годовом отчете высказали предположение, что КНДР могла вновь запустить свой экспериментальный ядерный реактор в научно-исследовательском центре в Йонбене (провинция Пхёнан-Пукто).

"С начала июля 2021 года появились соответствующие признаки, включая сброс охлаждающей воды, сопряженный с работой реактора", - отмечается в докладе МАГАТЭ.

В центре Йонбен расположены завод по обогащению урана и реактор мощностью 5 МВт. По оценке экспертов, за один год в нем можно получить плутоний, количество которого будет достаточно для изготовления нескольких ядерных зарядов. Реактор начали демонтировать в 2007 году - в соответствии с соглашениями представителей "шестерки" (России, Китая, США, Японии, КНДР и Южной Кореи) о предоставлении Северной Корее экономической помощи в обмен на сворачивание ее ядерных программ.

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