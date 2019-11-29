Северная Корея подтвердила испытания ракетной установки

Власти КНДР провели испытания многоцелевой ракетной установки сверхбольшого калибра, сообщает центральный печатный орган Трудовой партии, газета «Нодон синмун».

Как отмечает издание, за пусками лично наблюдал северокорейский лидер Ким Чен Ын, который выразил «огромное удовлетворение» результатом испытаний.

Пуск прошел на испытательном полигоне Академии национальной обороны КНДР.

Газета пишет, что серия испытаний ракетной системы прошла для ее «окончательной проверки», и ее «военно-техническое превосходство и надежность были подтверждены». При этом подробности о типе ракетной установки или ее технических характеристиках не приводятся, передает РБК.

Ранее о запуске двух ракет из КНДР сообщило южнокорейское агентство Yonhap. По его данным, они были произведены из уезда Ёнпхо северо-восточной провинции Хамгён-Пукто. Как заявили военные Южной Кореи, ракеты пролетели 380 км, поднявшись на максимальную высоту 97 км. Они могли упасть в Японском море за пределами исключительной экономической зоны Японии, сообщала береговая охрана страны.

Южнокорейский Комитет начальников штабов выразил «сильное сожаление» по поводу запусков, заявив, что они не способствуют усилиям по ослаблению напряженности на Корейском полуострове. Испытания также осудили в Великобритании и Германии.

По данным Сеула, запуск стал 13-м с начала текущего года испытанием ракет, проведенным Пхеньяном. О пусках ракет из КНДР также сообщалось 24 августа, 10 сентября, 2 и 31 октября.

В свою очередь, Госдеп США сообщил, что знает о ракетных пусках и следит за ситуацией.

«Нам известны сообщения о запуске северокорейской ракеты. Мы продолжаем следить за ситуацией и тесно консультируемся с нашими союзниками в регионе», — сказано в заявлении ведомства.