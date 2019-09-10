Последнее обновление: 10.09.2019 12:32

Основатель Alibaba Джек Ма ушел с поста главы компании

Основатель Alibaba Джек Ма официально ушел в отставку с поста председателя совета директоров китайской компании. Об этом сообщает Bloomberg.

Вместо него возглавлять компанию теперь будет гендиректор Дэниэл Чжан. Тем не менее, как считают опрошенные агентством эксперты, Джек Ма не совсем отойдет от дел в корпорации и продолжит играть большую роль в принятии решений.

«По состоянию на настоящий момент, маловероятно, что Чжан будет принимать какие-то важные решения без поддержки Ма», - сказал управляющий директор шанхайской инвестиционно-консалтинговой фирмы Kaiyan Capital Брок Сильверс.

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