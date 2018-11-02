Квартальная выручка Alibaba не дотянула до прогнозов

Китайская Alibaba Group Holding Ltd отчиталась о более низкой, чем ожидалось, выручке во втором квартале, свидетельствуя о замедлении темпов развития крупнейших платформ электронной торговли КНР и экономики страны.

Объем товарооборота обычно снижается во втором квартале в преддверии онлайн-распродаж 11 ноября в китайский День холостяков.

Выручка ключевого подразделения Alibaba, занимающегося электронной торговлей, на долю которого приходится 84 процента всех продаж компании, выросла во втором квартале на 56 процентов до 72,48 миллиарда юаней.

Выручка подразделения облачных технологий увеличилась на 90,5 процента до 5,67 миллиарда юаней.

Исключая разовые статьи баланса, компания заработала 9,60 юаня на акцию, что превысило консенсус-прогноз аналитиков на уровне 7,41 юаня на акцию.

Выручка увеличилась на 54,5 процента до 85,15 миллиарда юаней ($12,39 миллиарда) за три месяца к сентябрю, тогда как аналитики в среднем прогнозировали показатель на уровне 86,51 миллиарда юаней, согласно данным IBES от Refinitiv.

Чистая прибыль, причитающаяся акционерам Alibaba, выросла на 13 процентов до 20,03 миллиарда юаней, или 6,78 юаня на акцию.