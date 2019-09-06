Alibaba заплатит $2 млрд за доступ к покупателям люксовых товаров

Компания Alibaba Group договорилась о покупке бизнеса онлайн-торговли Kaola за $2 миллиарда, сообщает NetEase.

Alibaba получит контроль над платформой, специализирующейся на продаже зарубежных товаров класса люкс местным потребителям.

Kaola, запущенная NetEase в 2015 году, предлагает покупателям в Китае продукцию таких брендов, как Gucci, Shisheido и Burberry, преимущественно получая товары напрямую от поставщиков для последующей перепродажи.

Покупка Kaola расширит доступ Alibaba к обеспеченным китайским покупателям, на долю которых приходится более трети мировой выручки сектора предметов роскоши, на фоне замедления онлайн-продаж в Китае.

Alibaba, которая ищет новые источники выручки по мере насыщения рынка электронной коммерции в Китае, также инвестирует $700 миллионов в миноритарный пакет акций музыкального стримингового сервиса Netease, конкурирующего с лидером китайского рынка Tencent Music.