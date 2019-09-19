S&P 500 закончил сессию в небольшом плюсе

S&P 500 закончил сессию среды в небольшом плюсе после того, как ФРС снизила ставку на четверть процентного пункта, как и ожидалось, но дала неоднозначные сигналы о своем следующем шаге.

Несмотря на продолжающийся экономический рост и хорошие показатели занятости, ФРС сослалась на “неопределенность” в отношении перспектив и обещала “действовать надлежащим образом” для поддержания роста.

Акции пошли вниз сразу после объявления ФРС, но восстановились во время пресс-конференции председателя Джерома Пауэлла, на которой он сказал журналистам, что ФРС готова быть “агрессивной” в случае необходимости.

Ожидания более низких ставок поддерживали ралли Уолл-стрит в этом году: S&P 500 вырос почти на 20% за год и сейчас примерно на 1% ниже своего исторического максимума закрытия в июле.

Dow Jones Industrial Average вырос в среду на 0,13% до 27.147,08 пункта, в то время как индекс S&P 500 вырос на 0,03% до 3.006,73 пункта. Nasdaq Composite упал на 0,11% до 8.177,39.

Из 11 основных секторов S&P, шесть закончили сессию в плюсе во главе с сектором коммунальных предприятий S&P - 0,5%, и финансовым сектором - 0,4%.

Банковский индекс, чувствительный к изменениям процентных ставок, вырос на 0,7%.

Акции FedEx упали на 12,9%, продемонстрировав самое крупное однодневное падение с момента финансового кризиса после того, как компания обвинила торговую войну между США и Китаем и разрыв с Amazon.com Inc в своем неутешительном прогнозе прибыли на год.