Последнее обновление: 12.09.2019 11:28

Уолл-стрит выросла благодаря признакам оттепели в торговых отношениях США и КНР

Уолл-стрит закрылась в плюсе в среду благодаря чувствительным к тарифам технологическим и промышленным акциям после того, как Китай пошел на уступки в преддверии торговых переговоров с США в октябре.

S&P 500 закрылся выше отметки в 3.000 пунктов впервые с 30 июля.

Акции Apple Inc выросли на 3,2%, вновь подняв ее рыночную капитализацию выше отметки в $1 триллион, после того как компания презентовала новые iPhone и объявила дату запуска стримингового сервиса Apple TV+.

Акции Boeing Co, крупнейшего американского экспортера, подорожали на 3,6%.

Китай освободил от дополнительных пошлин 16 категорий американских товаров, включая молочную сыворотку и рыбную муку, используемые в кормах для животных, некоторые препараты для лечения рака и смазочные материалы, сообщило в среду министерство финансов КНР.

Президент США Дональд Трамп в среду сказал, что ФРС должна снизить процентные ставки “до нуля или ниже”, чтобы помочь Вашингтону рефинансировать долг в условиях более низких процентных расходов и при более длинном сроке его погашения, и обвинил главу Центробанка США в том, что тот упустил “возможность, которая предоставляется раз в жизни”.

Индекс Dow Jones вырос на 0,85% до 27.137,04 пункта, индекс S&P 500 - на 0,72% до 3.000,93 пункта, а индекс Nasdaq Composite - на 1,06% до 8.169,68 пункта.

Из 11 основных секторов S&P 500 все, кроме индекса недвижимости, закрылись на положительной территории.

Акции производителя чипов Micron Technology Inc выросли на 2,2% после того, как Longbow Research повысила их рейтинг.

Бумаги нефтесервисной компании Baker Hughes A GE Co подешевели на 7,5% после новостей о том, что материнская компания General Electric продаст акции Baker Hughes на $3 миллиарда, в результате чего перестанет быть мажоритарным акционером.

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