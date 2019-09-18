Последнее обновление: 18.09.2019 17:55

Уолл стрит выросла в преддверии решения ФРС

Американские акции выросли во вторник, поскольку внимание инвесторов переключилось с субботних атак на саудовские нефтяные объекты на заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого регулятор, как ожидается, снизит ставки.

Во вторник Трамп сказал, что не хочет войны, а министр энергетики Саудовской Аравии сказал, что поставки нефти Aramco вернулись в норму.

“Люди испугались того, что на восстановление поставок уйдут месяцы... риски снизились”, - сказал Кит Бьюкенен, специалист по инвестициям в ценные бумаги в GLOBALT Investments.

Индекс Dow Jones вырос на 0,12% до 27.109.03 пункта, S&P 500 - на 0,26% до 3.005,61 пункта, Nasdaq Composite - на 0,4% до 8.186,02 пункта.

Энергетический сектор индекса S&P снизился на 1,5%. Девять основных секторов индекса закончили торги вторника в плюсе, во главе с секторами основных продовольственных товаров, комунальных услуг и недвижимости.

Федеральная резервная система США в среду подведет итоги двухдневного заседания, на котором, как ожидается, регулятор снизит процентную ставку второй раз за год.

Банковский сектор снизился на 0,6% в преддверии заседания.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Экономика
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование