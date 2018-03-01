Последнее обновление: 01.03.2018 18:05

Нацбанк Украины повышает учетную ставку до 17%

Национальный банк Украины принял решение повысить уровень учетной ставки на 1% до 17%. Об этом во время брифинга сказал и.о. председателя НБУ Яков Смолий.

"Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 17% годовых с 2 марта 2018 года", - сказал Смолий.

По его словам, четвертый раз подряд повышение учетной ставки является целесообразным учитывая отсутствие существенных признаков послабления инфляционных рисков и направлено на снижение потребительской инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

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