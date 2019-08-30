Азиатские рынки акций выросли в пятницу, но по итогам августа продемонстрировали падение

Большинство фондовых рынков Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) продемонстрировало повышательный тренд благодаря сигналам ослабления враждебности в отношениях США и Китая. Тем не менее рынки завершили август резким падением, что связано не только с эскалацией торгового спора в этом месяце, но и с продолжающимися протестами в Гонконге, спровоцировавшими уход инвесторов от рисков.

Накануне, уже после закрытия азиатских рынков, официальный представитель министерства торговли КНР Гао Фэн заявил, что Китай не будет немедленно отвечать на новое повышение пошлин, объявленное президентом США Дональдом Трампом на прошлой неделе. "У Китая есть множество возможностей для принятия ответных мер, однако считаю, что вопрос, который должен обсуждаться сейчас - это снятие новых пошлин для предотвращения эскалации торговой войны", - Гао Фэн.

Пекин не оставлял без ответа предыдущие шаги США, вводивших новые пошлины на китайские товары, и отказ от действий в этот раз может означать изменение стратегии, отмечают эксперты.

Гао Фэн сообщил также, что США и КНР обсуждают объявленную ранее поездку представителей Китая в Вашингтон, запланированную на сентябрь.

"Заявления представителя Пекина принесли временное облегчение рынкам", - отмечает аналитик IG Цзини Пань. Аналитик, однако, считает, что такая тактика китайских властей говорит в пользу того, что Пекин "будет тянуть время до президентских выборов в США, которые пройдут в 2020 году".

Китайские власти надеются, что смогут заключить сделку со Штатами на более выгодных условиях в момент, когда президент США Дональд Трамп окажется под максимальным давлением в ходе избирательной кампании, или продолжить переговоры с новым президентом в случае поражения Трампа, отмечает Цзини Пань. "Все это говорит о вероятности сохранения неопределенности в течение длительного времени", - цитирует эксперта MarketWatch.

Статданные по экономике Японии, обнародованные в пятницу, указали на рост промпроизводства в июле после резкого падения в предыдущем месяце, а также снижение безработицы до рекордно низкого уровня.

Тем временем Банк Японии резко сократил выкуп гособлигаций со сроками обращения 5-10 лет, стремясь остановить падение их доходностей.

Японский индекс Topix в августе потерял 3,4%, гонконгский Hang Seng рухнул на 7,4%, китайский Shanghai Composite - на 1,6%, южнокорейский KOSPI - на 2,8%, австралийский S&P/ASX 200 - на 3,1%, максимальными темпами с октября 2018 года.

В пятницу Topix поднялся на 1,5%, другой японский индекс Nikkei 225 - на 1,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%, южнокорейский KOSPI - на 1,8%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 1,5%, китайский Shanghai Composite опустился на 0,2%.

Акции японских телекоммуникационных компаний и производителей электроники подорожали в пятницу. Стоимость SoftBank Group выросла на 2,9%, NTT - на 0,7%, Sony- на 2,3%, Hitachi - на 3,1%.

В Гонконге подорожали бумаги нефтекомпании CNOOC (+5,4%), Sunny Optical (+4%) и Tencent (+1,4%).

Стоимость акций компании CK Asset Holdings, принадлежащей гонконгскому миллиардеру Ли Кашину, упала на 2,5% после того, как компания отложила проект строительства жилого комплекса класса "люкс" из-за протестов.

Бумаги южнокорейских производителей электроники и электронных компонентов Samsung, LG Electronics и SK Hynix прибавили соответственно 1,4%, 2,5% и 5,6%, тайваньских Foxconn и Largan Precision 1,9% и 1,2%.