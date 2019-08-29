Азиатские рынки акций завершили торги разнонаправленно

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не показали единой динамики в отсутствие ясности относительно дальнейших планов США и Китая после эскалации торгового спора.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил в среду, что ожидает прибытия китайской делегации в Вашингтон для возобновления торговых переговоров, однако не сказал, когда это произойдет. Мнучин также не сказал, состоятся ли встречи представителей двух стран, планировавшиеся на сентябрь, пишет Bloomberg.

"В данный момент совсем нет интереса к активной торговле акциями, - отмечает аналитик Sumitomo Mitsui Trust Bank в Токио Аяко Сера. - Нынешняя позиция инвесторов - внимательное наблюдение за тем, какими будут последствия последнего повышения пошлин для мировой экономики".

Опасения, связанные с ослаблением глобального экономического подъема, выросли на фоне усилившейся инверсии кривой доходности US Treasuries. Инверсией, считающейся важным сигналом приближения рецессии, называют ситуацию, при которой доходность более "коротких" бумаг превышает доходность более "длинных", и увеличение спреда между доходностями приводит к усилению инверсии.

По данным на закрытие рынка в среду, доходность двухлетних бумаг была выше доходности десятилетних бондов на 4 базисных пункта (б.п.) - при таком спреде инверсия кривой доходности US Treasuries является максимальной с 2017 года. В четверг этот спред сузился до 3 б.п.

Японский индекс Nikkei 225 потерял по итогам торгов 0,1%, гонконгский Hang Seng увеличился на 0,3%, китайский Shanghai Composite снизился на 0,1%, южнокорейский KOSPI упал на 0,7%, австралийский S&P/ASX 200 прибавил 0,1%.

В Японии в четверг подорожали акции банков Mitsubishi UFJ (+0,4%) и Sumitomo Mitsui (+0,1%) и подешевели бумаги автопроизводителей - Honda (-0,8%) и Nissan (-0,5%).

Стоимость бумаг Sony Corp. поднялась на 0,3%. Компания сообщила о продаже своего пакета акций производителя эндоскопов, фототехники и оптики Olympus Corp. обратно самой компании за 80,4 млрд иен ($762,88 млн).

Акции Olympus подешевели на 1,4%.

В Гонконге акции автомобильной компании Geely подешевели на 0,5%, интернет-гиганта Tencent - подорожали на 0,4%, в Южной Корее подешевели акции Samsung Electronics (-1,7%).