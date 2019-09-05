Власти Беларуси готовы подписать документы по интеграции с РФ к 8 декабря

Белорусско-российские документы по интеграции планируется подписать к 8 декабря, несмотря на некоторые сохраняющиеся спорные вопросы. Об этом заявил министр Минэкономики Дмитрий Крутой.

"Есть еще спорные вопросы. Президент сказал четко - к 8 декабря должна быть программа и пакет "дорожных карт", все вместе... От даты, которую президенты согласовали в Санкт-Петербурге, они не отступают. Все, что происходит сейчас, - это промежуточная работа", - сказал Крутой журналистам.

Глава Минэкономики пояснил, что внесение правительством для одобрения Лукашенко проекта программы действий по интеграции предполагает его ознакомление с текущей промежуточной работой. Впоследствии предполагается, что Лукашенко и Путин подпишут саму программу по интеграции и пакет "дорожных карт", а также ряд соглашений, которые решают для Минска "чувствительные вопросы, в первую очередь по газу".

"Вот это будет президентский "пакет", - уточнил Крутой.

По его словам, сама программа действий будет носить рамочный характер.

"Все вопросы будут "расшиты" в "дорожных картах", после "дорожных карт" начнется работа над нормативными актами, в течение 2020 года. Потому что все сферы разные, в разных сферах разная степень уже на сегодня унификации. Если взять таможню, там уже практически все унифицировано еще в рамках ЕАЭС, единые документы действуют. Если взять какие-то другие сферы, там еще люди даже не понимают масштабы необходимых изменений", - сказал Крутой, которого цитируют официальные СМИ.

Он отметил, что все эти вопросы будут проанализированы в течение двух ближайших месяцев. После этого будет решено, какой массив нормативных документов надо поменять в течение 2020 года, и с 1 января 2021 года по основным сферам будут запущены общие рынки.

"То есть общая концепция такая, с учетом секторальных особенностей могут быть отклонения", - пояснил Крутой.