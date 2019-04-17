Медведев заявил о передаче Минску предложений по интеграции с Россией

Беларуси переданы разработанные Москвой предложения по дальнейшей интеграции, Минск остается ведущим партнером России, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев во время отчета правительства перед Госдумой.

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Выступая в Госдуме, Медведев напомнил, что в этом году исполняется 20 лет договору России и Беларуси о Союзном государстве.

«Этот договор является фундаментом нашего интеграционного проекта с Беларусью», - отметил он.

«В настоящий момент мы ведем с нашими коллегами, с нашими партнерами из Беларуси, разговор о том, каким образом эту интеграцию сделать еще более весомой. Белорусским друзьям переданы наши предложения по интеграции, но они определяются, что для них является приемлемым, что менее приемлемым», - рассказал премьер-министр, добавив, что ведомства в обеих странах продолжают контактировать по этому вопросу.

Он также отметил, что рынок Беларуси важен для России, а доступ к российскому рынку остается не менее важным для Минска.

«Никакие решения не пересмотрены и не отменены. Мы должны и дальше развивать наше сотрудничество», - заявил глава кабмина, отметив, что Москва и Минск будут работать вместе «по всем направлениям, начиная от сотрудничества в промышленной сфере и заканчивая работой на рынках третьих стран».

В декабре прошлого года Лукашенко заявил, что под предлогом глубокой интеграции Москва на самом деле хочет включить Беларусь в состав России.

«Я понимаю эти намеки: получите нефть, но давайте, разрушайте страну и вступайте в состав России, - подчеркнул он. - Я всегда задаю вопрос: такие вещи во имя чего делаются? Вы подумали о последствиях? Как на это посмотрят в нашей и вашей стране и международное сообщество? Не мытьем, так катаньем инкорпорируют страну в состав другой страны», - сказал Лукашенко, подчеркнув, что ​суверенитет для Беларуси — «это святое».