Последнее обновление: 18.12.2019 15:22

Песков подтвердил встречу Путина и Лукашенко 20 декабря

Работа по подготовке предстоящей встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко ведется, сообщил журналистам пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Это будет рабочая встреча", - сказал он, отвечая на вопрос, каков будет формат переговоров двух лидеров 20 декабря, передает ТАСС.

Говоря о том, на какой стадии находится согласование дорожных карт по интеграции в различных отраслях экономики РФ и Белоруссии в рамках Союзного государства, Песков сказал: "Сейчас ведется работа во исполнение тех поручений, которые давали два президента после своей последней встречи в Сочи".

7 декабря Путин и Лукашенко провели многочасовую встречу в Сочи, на которой обсуждались пути дальнейшей интеграции Москвы и Минска. Они договорились продолжить диалог по этому вопросу 20 декабря.

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