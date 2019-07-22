Беларусь и Россия планируют к 2021 году прийти к единым отраслевым рынкам, в том числе энергетическому и сельскохозяйственному. Такое заявление сделал министр экономики Дмитрий Крутой.

"Самое главное, что мы выработали общий концепт, общий подход ко всей работе: это дорожные карты к ноябрю, это унифицированное законодательство к середине следующего года, это запуск на единых правилах тех рынков, по которым мы договорились, уже с 2021 года", - сказал Крутой в интервью телеканалу "Беларусь-1".

По его словам, речь идет не только о рынках нефти и газа, но и о рынках промышленной продукции, сельхозрынках, транспортных рынках.

"Смысл в том, чтобы предприятие, не важно, где оно зарегистрировано - в России или Беларуси, работало по единым правилам на основе единого администрирования, единых систем контроля, единых интегрированных информационных систем. И по большому счету это унифицированное законодательство, о котором мы говорим в рамках дорожных карт, уже станет прообразом объединенных рынков", - отметил Крутой.

Он уточнил, что концептуальное предложение белорусской стороны состоит в том, чтобы текущие вопросы - цена на газ, налоговый маневр, допуск в российские программы субсидирования белорусских промышленных товаров, снятие ограничений на доступ сельхозпродукции на российский рынок - не оставались где-то в стороне, а были обязательно упакованы в общий переговорный трек и двигались параллельно.

Министр отметил, что более 80% программы согласовано на данный момент.