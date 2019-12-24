Лукашенко обещает заняться интеграцией с РФ после переизбрания, кроме 31 карты

Лукашенко пообещал реализовать все достигнутые с Россией договоренности после того, как его переизберут на следующих президентских выборах.

Об этом Лукашенко заявил в интервью Алексею Венедиктову.

"Вам покажется банальным, но это действительно искренний ответ: если меня люди изберут на президентских выборах, конечно, я буду реализовывать все договоренности и все планы. Все, о чем мы договоримся с Россией, будет реализовано", - пообещал Лукашенко.

"Если я президент Беларуси с теми полномочиями, которые сейчас у президента, то в первую очередь должен заниматься реализацией интеграционных проектов".

Вместе с тем, Лукашенко сказал, что вообще не обсуждал с Путиным 31-ю дорожную карту, предусматривающую создание наднациональных органов.

«Что касается современного момента по интеграционным вопросам. Есть 31-й план, дорожная карта — это план строительства наднациональных органов: парламент, президент и прочее. Мы вообще на эту тему с Путиным договорились не разговаривать», - заявил Лукашенко.

По его словам, эта тема по договоренности с Путиным была исключена еще на встрече в Сочи 7 декабря.

«В правительстве попытались увязать эти 31 карту, в основном экономические вопросы: таможня, экономика, защита, пространство. Планы тех путей, по которым уже движемся. В основе — это экономика. А 31-я карта — это план строительства или завершения — крыша над национальными органами. Мы вообще исключили разговор на эту тему еще в Сочи».