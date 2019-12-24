Медведев назвал условия дополнительной поддержки Беларуси

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что вся возможная дальнейшая дополнительная поддержка будет оказываться Белоруссии только тогда, когда все дорожные карты по интеграции будут исполнены.

"Работа проделана, карты согласованы и в принципе, если серьезно смотреть на интеграцию, мы можем перейти к ее форсированному продвижению, а именно исполнить то, что в этих картах значится - с первой по тридцатую, принять унифицированное законодательство, чтобы это были настоящие законы", - сказал Медведев.

По его словам, не согласована дорожная карта, посвященная дальнейшей интеграции, включая создание наднациональных органов, единую валюту и единый эмиссионный центр.

"Сейчас дорога открыта, документы согласованы", - сказал Медведев, которого цитирует ТАСС.

"Все формы дополнительной поддержки [Беларуси], помимо того, что у нас и так продвинутые отношения, практически 8 млрд Белоруссия имеет российских кредитов, - дополнительные формы кредитования возможны только в случае, если дорожные карты будут исполнены и воплотятся в законы", - подчеркнул премьер РФ.

По его мнению, в этом случае можно будет говорить о компенсации налогового маневра для Беларусси и о других вопросах.

Премьер-министр РФ сказал, что до Нового года не планирует отправляться в Минск. По его оценке, при подготовке дорожных интеграционных карт проведена большая работа, за что он поблагодарил членов правительства. Глава кабмина подчеркнул, что для интеграции теперь есть "хороший план", который нужно воплотить в законы, и тогда это станет уже необратимо".

Медведев добавил, что при развитии интеграции многое зависит от решений Минска.