Минск и Москва разработают по три интеграционных проекта - Семашко

Беларусь и Россия разработают до конца нынешнего года по три интеграционных проекта. Об этом сообщил вице-премьер Владимир Семашко.

"Мы договорились, что Беларусь и Россия до конца года предложат по три совместных интеграционных проекта", - сказал он, напомним, что такая договоренность есть в "дорожной карте", подписанной 13 апреля в Москве с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

По словам Семашко, "наметки определенные уже есть".

Он уточнил, что механизмы реализации проектов могут быть разными - "и обмен активами, и покупка определенного пакета акций, и допэмиссия, и просто покупка".

Правда, Семашко не сообщил, что это будут за проекты, но подтвердил, что они могут быть в нефтегазовом секторе, нефтехимии и машиностроении.

"Мы заинтересованы, например, в том, чтобы на равных условиях где-то в России получить месторождение, разрабатывать его, получить доступ к трубе, если говорить о газе", - сказал он, добавив, что у компании "Белоруснефть" есть такие компетенции.