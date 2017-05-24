Последнее обновление: 24.05.2017 17:21

Минск и Москва разработают по три интеграционных проекта - Семашко

Беларусь и Россия разработают до конца нынешнего года по три интеграционных проекта. Об этом сообщил вице-премьер Владимир Семашко.

"Мы договорились, что Беларусь и Россия до конца года предложат по три совместных интеграционных проекта", - сказал он, напомним, что такая договоренность есть в "дорожной карте", подписанной 13 апреля в Москве с вице-премьером РФ Аркадием Дворковичем.

По словам Семашко, "наметки определенные уже есть".

Он уточнил, что механизмы реализации проектов могут быть разными - "и обмен активами, и покупка определенного пакета акций, и допэмиссия, и просто покупка".

Правда, Семашко не сообщил, что это будут за проекты, но подтвердил, что они могут быть в нефтегазовом секторе, нефтехимии и машиностроении.

"Мы заинтересованы, например, в том, чтобы на равных условиях где-то в России получить месторождение, разрабатывать его, получить доступ к трубе, если говорить о газе", - сказал он, добавив, что у компании "Белоруснефть" есть такие компетенции.

blog comments powered by Disqus
<Апрель 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
272829303112
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
1234567
Май 2017
ПнВтСрЧтПтСбВс
24252627282930
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
Россия, СНГ
© 1995-2014 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование