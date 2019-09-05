В Украине сегодня заработает Высший антикоррупционный суд

Сегодня в Украине начинает работу Высший антикоррупционный суд, который будет осуществлять правосудие в уголовных производствах относительно коррупционных преступлений.

Как сообщалось, в начале лета 2018 года Верховная Рада Украины поддержала законопроект о создании Высшего антикоррупционного суда.

2 августа 2018 года Высшая квалификационная комиссия судей Украины объявила конкурс на 27 должностей судей Высшего антикоррупционного суда и 12 должностей Апелляционной палаты этого же суда.

Участие в конкурсе приняли 342 кандидата. К этапу квалифоценивания были допущены 270 конкурсантов. Успешно сдали экзамен 113 кандидатов.

Очередным этапом стали собеседования с членами Высшей квалификационной комиссии судей Украины и Общественным советом международных экспертов.

49 кандидатов через специальное совместное заседание ВККСУ и ОСМЭ должны были подтвердить свою добропорядочность и профессионализм, семеро из них смогли пройти дальше.

Конкурс в Высший антикоррупционный суд и Апелляционную палату этого же суда продолжался 7 месяцев.

Таким образом, в Высший антикоррупционный суд были рекомендованы 19 судей (48%), 4 научных работника (10%), 12 адвокатов (31%), 4 кандидата с совокупным стажем (10%). Из них в Апелляционную палату этого суда вошли 12 человек, половина из которых - судьи, половина - адвокаты и научные работники.

Председателем Высшего антикоррупционного суда избрана Елена Танасевич.