Генпрокуратура Украины потребует пожизненного заключения для Януковича

Генеральная прокуратура Украины будет просить суд приговорить экс-президента Виктора Януковича к пожизненному заключению. Об этом заявил прокурор отдела Главной военной прокуратуры (ГПУ), представитель стороны обвинения Руслан Кравченко, передает «112 Украина».

«Сторона обвинения в связи с тем, что обвиняемый и подозреваемый Янукович во время осуществления досудебного расследования не признал свою вину, будет ходатайствовать только о высшей мере наказания — пожизненном лишении свободы», - сказал Кравченко.​

Он также выразил уверенность в том, что в случае вынесения обвинительного приговора, данное дело «пройдет все инстанции, даже если сторона защиты захочет подать жалобу в ЕСПЧ».

Януковича подозревают в государственной измене и «пособничестве России в умышленных действиях для изменения границ страны и ведении агрессивной войны». Генпрокуратура Украины считает, что Янукович «фактически скрывается от правоохранительных органов» страны.

2 мая защита адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что его подзащитный обратился в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за попытки его заочного осуждения. По словам Сердюка, украинские суды препятствуют участию Януковича в судебных заседаниях.