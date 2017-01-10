Последнее обновление: 10.01.2017 17:17

Суд в Киеве арестовал коллекцию алкоголя из резиденции Януковича

Печерский районный суд Киева наложил арест на коллекцию алкоголя из резиденции экс-президента Украины Виктора Януковича "Межигорье", следует из решения суда, опубликованном в едином реестре судебных решений страны.

Арест на алкоголь наложен в рамках расследования уголовного дела о незаконном отчуждении у государства имущественного комплекса "Межигорье". Арест применен с целью обеспечения возможности в будущем конфискации имущества в случае соответствующего решения суда.

"Наложить в уголовном производстве арест на алкогольные напитки, которые находятся на территории урочища "Межигорье", размещенном в Киевской области", - говорится в решении суда.

Всего в коллекции, согласно списку, числится около тысячи бутылок различного алкоголя, в частности, в ней есть бутылки вина 1913 года.

В 2015 году Генпрокуратура Украины заявила, что подозревает Януковича и его окружение в завладении государственным имуществом — зданиями и сооружениями комплекса отдыха "Пуща Водица" урочища "Межигорье".

Парламент Украины также проголосовал за возвращение в государственную собственность земли, на которой расположена резиденция экс-президента "Межигорье". Янукович заявил, что дом в "Межигорье" он купил на задекларированные 3,2 миллиона долларов. Позднее Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иски прокуратуры и вернул в госсобственность резиденцию беглого экс-президента.

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