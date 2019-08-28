Азиатские фондовые индексы изменились разнонаправленно

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили сегодняшние торги без единой динамики, инвесторы оценивали сигналы грядущей рецессии в США.

Негативным фактором для азиатского рынка акций стал тот факт, что накануне доходность 30-летних государственных облигаций США опускалась ниже доходности трехмесячных бумаг. Такая ситуация, именуемая инверсией кривой доходности, свидетельствует о растущих опасениях инвесторов по поводу скорого начала рецессии в стране.

Также участники рынка продолжают следить за развитием торгового конфликта США с Китаем. В частности, инвесторы по-прежнему озадачены словами президента Дональда Трампа о том, что китайская сторона в телефонном разговоре попросила вернуться к переговорам. Заявление Трампа вызвало удивление со стороны представителей Китая.

"Непонятно, что происходит с американо-китайскими переговорами, - говорит фондовый менеджер Shinkin Asset Management Наоки Фудзивара. - Но я не думаю, что новые пошлины приведут к глобальной рецессии. Есть возможность отреагировать мерами денежно-кредитной политики, и я считаю, что волноваться не стоит".

Японский индекс Nikkei 225 увеличился на 0,1%, более широкий Topix - на 0,04%.

Китайский Shanghai Composite уменьшился на 0,3%, Shenzhen Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 повысился на 0,45%, новозеландский NZX 50 подскочил на 1,1% на фоне снижения курса нацвалюты к доллару США, южнокорейский Kospi вырос на 0,86%.

Индонезийский Jakarta Composite повысился менее чем на 0,1%, индийский BSE Sensex опустился на 0,5%.

Ценные бумаги японского автопроизводителя Toyota подешевели на 0,4%, цена бумаг Suzuki опустилась на 0,6%. Как стало известно в среду, две конкурирующие компании договорились об укреплении партнерства и приобретении акций друг друга. Toyota приобретает около 5% акций Suzuki на сумму 96 млрд иен ($907 млн), a Suzuki купит бумаги Toyota на сумму 48 млрд иен.

Акции японской интернет-компании Rakuten подешевели на 6,2%, ИТ-провайдера NEC - подорожали на 2%, генерирующей компании Tokyo Electric Power - на 2,4%.

Цена бумаг производителя компонентов для мобильных устройств Sunny Optical уменьшилась на 0,4%, интернет-гиганта Tencent - на 2,2%. Бумаги нефтедобывающей компании CNOOC подорожали на 0,9%.

Котировки акций южнокорейского автопроизводителя Hyundai Motor выросли на 2%, производителя электроники LG Electronics - на 1,9%.

Стоимость акций австралийской горнодобывающей компании Rio Tinto увеличилась на 2,5%, энергокомпании Beach Energy - на 2%.

Капитализация индийского автопроизводителя Tata Motors понизилась на 3,3%, банка Axis Bank - на 0,65%.