Почти все фондовые индексы АТР растут во вторник

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном поднимаются во вторник благодаря заявлениям президента США Дональда Трампа о готовности Китая вернуться за стол переговоров после эскалации торговой войны между двумя странами.

Исключением является гонконгский рынок, который опускается на фоне продолжающихся массовых протестов.

Японский индекс Nikkei 225 прибавляет в ходе торгов 1%, китайский Shanghai Composite - 1,3%, южнокорейский KOSPI - 0,2%, австралийский S&P/ASX 200 - 0,4%, гонконгский Hang Seng теряет 0,2%.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм заявила во вторник, что ее правительство способно справиться с протестами без помощи Китая. Она по-прежнему хочет вести переговоры с протестующими, несмотря на усиление беспорядков.

Лэм исключила свою отставку, заявив, что как ответственный руководитель "должна до конца держать оборону и делать все возможное для восстановления закона и порядка в Гонконге", пишет MarketWatch.

Днем ранее власти КНР вновь предупредили о возможном вмешательстве в ситуацию в Гонконге. В комментарии китайских властей, опубликованном госинформагентством "Синьхуа", говорится, что правительство Китая имеет законное право и обязанность применить силу для подавления протестов, которые Пекин называет "цветной революцией".

Тем временем, объем гонконгского экспорта в июле снизился по итогам девятого месяца подряд на фоне продолжающихся протестов.

Экспорт упал на 5,7% - до 338,6 млрд гонконгских долларов ($43,2 млрд). Темпы падения, однако, замедлились по сравнению с июнем, когда снижение составило 9%, став максимальным с февраля 2016 года.

Поддержку азиатским рынкам оказали заявления Трампа, сделанные в ходе пресс-конференции по итогам саммита G7 в Биарицце в понедельник.

Комментируя ситуацию вокруг Китая, Трамп заявил, что Пекин "отчаянно" хочет заключения сделки с США. "Пошлины очень больно бьют по ним", - сказал он.

Трамп приветствовал заявление вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ, который ранее сказал, что Пекин хотел бы решать проблемы в отношениях с США "за счет переговоров и сотрудничества спокойным образом".

"Он хочет заключить соглашение и хочет, чтобы это было сделано в спокойных условиях, - отметил Трамп. - Он упомянул слово "спокойный", и я согласен с ним".

"Комментарии Трампа являются ключевым двигателем фондовых рынков. Несмотря на то, что настрой трейдеров изменился на позитивный после последних комментариев, неопределенность сохраняется, что требует более осторожного подхода", - говорит аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пань.

Акции японских Subaru и SoftBank Group прибавляют в ходе торгов соответственно 5,2% и 2,4%, бумаги Fast Retailing подорожали на 2%, Honda - на 1,3%.

В Гонконге дорожают акции девелопера Country Garden (+4%) и Geely Automobile (+2,5%), в то время как бумаги China Mobile и Sunny Optical теряют 1,6% и 0,4%.

Котировки бумаг южнокорейских Samsung и SK Hynix выросли соответственно на 0,3% и 1,8%.