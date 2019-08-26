Азиатские рынки акций завершили торги падением

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили резким снижением торги в понедельник, инвесторы оценивали последние заявления представителей США и Китая по поводу торговых отношений между двумя странами.

Как сообщалось, на прошлой неделе власти Китая объявили о введении дополнительных пошлин на товары американского импорта на общую сумму $75 млрд в год в два этапа, с 1 сентября и с 15 декабря. Это стало реакцией на аналогичные меры, принятые Вашингтоном.

В ответ президент США Дональд Трамп в серии сообщений в соцсети Twitter объявил, что уже действующие пошлины на китайские товары стоимостью $250 млрд будут повышены с 25% до 30%, а новая пошлина на товары стоимостью $300 млрд, которую планируется ввести с 1 сентября, составит не 10%, а 15%.

Однако в понедельник президент заявил, что Белый дом получил два звонка от представителей Китая с предложением возобновить переговоры о подписании торгового соглашения, и что его команда намерена принять это предложение.

"Можно сказать, что мы ведем значимые переговоры, намного более значимые, чем когда-либо, - отметил Трамп на саммите G7 в Биаррице. - Возможно, я ошибаюсь, но сейчас мы в гораздо более выгодной позиции для заключения сделки, справедливой сделки для всех".

Тем временем главный редактор китайской газеты Global Times Ху Сицзинь написал в соцсети Twitter, что по его информации, телефонных переговоров на высшем уровне между двумя странами не было. "Стороны поддерживают контакты на техническом уровне, но их важность не столь высока, как намекает Трамп", - сказал он.

Сводный индекс региона MSCI Asia Pacific потерял 1,5%.

Японский индекс Nikkei 225 упал на 2,17%, более широкий Topix - на 1,61%.

Китайский Shanghai Composite уменьшился на 1,2%, Shenzhen Composite - на 0,8%, гонконгский Hang Seng - на 1,9%.

Австралийский индикатор S&P/ASX 200 понизился на 1,3%, новозеландский NZX 50 - на 1,4%, индонезийский Jakarta Composite - на 0,7%, южнокорейский Kospi - на 1,6%.

Индийский BSE Sensex вырос на 2,15%. Кроме него, в плюсе завершил сессию только фондовый индекс Филиппин.

Стоимость акций гонконгского производителя продуктов питания WH Group уменьшилась на 6,4%, строительной компании New World Development - на 3%.

Акции японского оператора связи SoftBank подешевели на 4,2%, производителя робототехники Fanuc - на 3,6%.

Цена бумаг ритейлера одежды Fast Retailing опустилась на 4,2%, производителя фотоаппаратов Nikon - на 4%.

Корейский производитель микрочипов SK Hynix потерял 3,5% капитализации, Samsung - 0,8%, бумаги тайванской Foxconn снизились в цене на 2,5%.

Капитализация австралийской горнодобывающей компании Fortescue Metals упала на 5,3%, несмотря на сильную отчетность. Акции BHP подешевели на 2,1%, банка Westpac - на 0,7%, энергетической компании Beach Energy - на 1,8%.

Котировки бумаг AAC Technologies, производителя компонентов для устройств Apple, опустились на 5,4%, нефтедобывающей компании CNOOC - на 4,5%.

При этом рыночная стоимость китайской интернет-компании Meituan Dianping по итогам торгов в понедельник выросла на 8,9%, до максимальной отметки с момента размещения акций в прошлом году благодаря сильной квартальной отчетности. Как говорится в пресс-релизе компании, ее чистая прибыль в апреле-июне составила 877,4 млн юаней ($124 млн), тогда как аналитики в среднем ожидали убытка в размере 1,57 млрд юаней. Выручка Meituan подскочила в прошлом квартале на 51%, до 22,7 млрд юаней, что также оказалось лучше прогнозов.