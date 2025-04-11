В администрации Трампа предлагают выплату $10 тыс. на каждого жителя Гренландии

Администрация Белого дома рассматривает финансовые стимулы для жителей Гренландии, чтобы побуждать страну добровольно перейти под контроль США. Об этом пишет The New York Times.

В частности, у Трампа говорят о возможности заменить субсидии Дании на сумму $600 миллионов ежегодной выплатой около $10 тыс. на каждого жителя Гренландии.

Некоторые чиновники Трампа считают, что эти расходы можно компенсировать за счет новых доходов от добычи природных ресурсов Гренландии, в которые входят редкоземельные металлы, медь, золото, уран и нефть, отмечает издание.

Это часть более широкой стратегии приобретения Арктического острова, целью которой является убедить население, состоящее из 57 тысяч человек, через предоставление финансовых выгод в обмен на возможную интеграцию с США.

Администрация Трампа подчеркивает, что только США могут обеспечить необходимую защиту и инвестиции для раскрытия потенциала острова.