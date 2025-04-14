Профессура Гарварда подала в суд на администрацию президента США

Группа американских профессоров подала в суд на администрацию президента США Дональда Трампа из-за угрозы задержать $8,7 млрд федерального финансирования Гарвардского университета. Об этом сообщает Financial Times.

Иск, поданный Американской ассоциацией президентов университетов и ее филиалом в Гарварде, является частью усилий преподавателей, студентов и выпускников противостоять нападениям администрации Трампа на высшие учебные заведения США.

В настоящее время правительство заморозило федеральные гранты семи элитным университетам США, от которых требуется, в частности, закрытие проектов разнообразия, равенства и инклюзивности.

К примеру, университету Пенсильвании было заморожено финансирование в размере $175 млн из-за разрешения спортсмену-трансгендеру участвовать в чемпионате по плаванию, хотя это соответствовало национальным правилам того времени.

"Устранение дискриминации и защита всех студентов важны. Но Трамп игнорирует закон о гражданских правах, пугает студентов и незаконно держит в заложниках гранты на больнице и научные исследования, чтобы он мог достичь своей настоящей цели – наказать ученых за нашу политику", – заявил профессор права Гарвардского университета Нико.

Кроме Гарварда и университета Пенсильвании, также подверглись притеснениям Колумбийский, Принстонский, Браунский, Корнелльский и Северо-Западный университеты.

Администрация президента США также рассматривает принятие ограничительных мер в другие известные учебные заведения, как Стенфорд, университет Вашингтона, университет Иллинойса в Чикаго и Калифорнийский университет.