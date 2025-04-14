Google ужесточит требования к рекламе криптовалют в Европе

С 23 апреля Google вводит новые правила для рекламы криптовалютных услуг в Европе. Об этом говорится в обновлении политики компании.

Теперь биржи и кошельки должны получить лицензии в соответствии с европейским регуляторным стандартом MiCA или в статусе CASP.

Рекламодатели обязаны соблюдать локальные законы, включая национальные требования сверх MiCA. Для размещения рекламы потребуется сертификация от Google.

Политика затронет рекламные кампании в большинстве стран Европы, включая Германию, Францию, Италию и Испанию.

В Google уточнили, что нарушения политики сначала приведут к предупреждениям, а блокировка рекламы произойдет минимум через семь дней.

Руководитель юридического отдела Bitget Хон Нг в комментарии Cointelegraph отметил, что новые правила могут повысить уровень защиты инвесторов, сократив число мошеннических схем.

Однако он предупредил, что строгие требования создадут проблемы для небольших компаний из-за высоких капитальных порогов и затрат на соблюдение норм.

Юрисконсульт блокчейн-проекта Orbs считает, что соответствие новым стандартам станет сложной задачей для мелких участников рынка. Такое положение усилит позиции крупных компаний.

По его словам, изменения больше ориентированы на «защиту Google от ответственности, чем на самих инвесторов».

Напомним, 7 апреля Binance интегрировала Google Pay и Apple Pay через партнерство с провайдером платежей Worldpay.