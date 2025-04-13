В Гродненском районе затеяли очередное командно-штабное учение

С 13 по 15 апреля в рамках учебного сбора территориальных войск Гродненского района пройдет командно-штабное учение. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Беларуси.

Согласно информации, в нем примут участие военнообязанные, призванные из запаса, сотрудники органов внутренних дел, а также добровольцы народного ополчения.

«Цели учения — совершенствование навыков офицеров по руководству подчиненными силами территориальной обороны и обучение личного состава слаженным действиям при решении задач территориальной обороны», - говорится в сообщении Минобороны.

В ходе учения планируется «отработать вопросы охраны и обороны объектов ТерО, борьбы с диверсионно-разведывательными группами противника, обеспечения мер военного положения, в том числе с участием народного ополчения».

«При выполнении задач по уничтожению диверсионно-разведывательных групп условного противника подразделения территориальных войск будут усилены артиллерийскими подразделениями», - сообщает пресс-служба.