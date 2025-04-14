Последнее обновление: 14.04.2025 16:56

Частная шотландская школа первой в Великобритании начнет принимать оплату в биткоинах

Школа-интернат Lomond School начнет принимать оплату за обучение в биткоинах осенью 2025 года. Об этом сообщает BBC.

Представители расположенного в шотландском городе Хеленсборо учебного заведения отметили, что приняли решение с оглядкой на просьбы родителей студентов, в том числе иностранных.

По мнению администрации, инициатива соответствует принятым в школе «идеалам независимого мышления и инноваций».

Платежи внедрят в несколько этапов. Изначально полученную криптовалюту будут конвертировать в фунты стерлингов для «снижения валютных рисков». Принимать другие активы, помимо биткоина, в учреждении не планируют.

Согласно заявлениям Lomond School, это первый случай внедрения криптоплатежей среди частных школ Великобритании.

Стоимость обучения составляет до £38 000 (около $49 700) в год. Школа принимает местных и иностранных студентов от 3 до 18 лет.



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