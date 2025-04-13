Британцы хотят восстановления торговых связей с ЕС

Подавляющее большинство британских избирателей хотят, чтобы правительство сосредоточилось на восстановлении торговых связей с ЕС вместо заключения нового экономического соглашения с США. Об этом пишет The Guardian.

Исследование, проведенное по заказу аналитического центра Best for Britain, свидетельствует о том, что люди, имеющие право голоса, видят свои экономические интересы и интересы Великобритании гораздо теснее связанными с открытыми торговыми отношениями с соседями по ЕС, чем с любыми соглашениями, которые правительство может заключить или не заключить с США.

Анализ показывает, насколько британская общественность развернулась в пользу ЕС после референдума по Brexit, и указывает на то, что эта тенденция может усилиться в результате экономических потрясений, вызванных заявлениями президента США Дональда Трампа по тарифам.

Исследование показало, что 53% избирателей считают, что более тесные отношения с ЕС окажут положительное влияние на экономику Великобритании. Лишь 13%, которые считают, что эффект будет отрицательным.

В свою очередь 68% считают, что лучшие отношения с ЕС будут способствовать росту торговли между Великобританией и ЕС.

На вопрос, какими, по их мнению, должны быть приоритеты главы правительства Кира Стармера на саммите Великобритании и ЕС в мае, самым популярным ответом был "торговля между Великобританией и ЕС". Она немного опередила "нелегальную иммиграцию через Ла-Манш" и "улучшение обороны и безопасности Великобритании и ЕС".

Когда избирателям предложили 20 вариантов ответов и попросили выбрать четыре приоритета правительства, "способность Великобритании подписать новые торговые соглашения с США" заняла 17-е место.

На первом месте – стоимость жизни, на втором – иммиграция и убежище, на третьем – экономика Великобритании и экономический рост, на четвертом – расходы на энергоносители, на пятом – оборона Великобритании, а на шестом – торговля между Великобританией и ЕС.

С момента вступления в должность в июле прошлого года премьер-министр Кир Стармер пообещал "перезагрузить" отношения с ЕС, которые часто были холодными при предыдущем консервативном правительстве Великобритании.

Стармер заявлял, что стремится улучшить торговое соглашение с Европейским Союзом, которое Лондон подписал с Брюсселем после Brexit.