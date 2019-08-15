Huawei отложил старт продаж гибкого смартфон

Китайская компания Huawei начнет продавать гибкий смартфон Huawei Mate X не раньше ноября. Об этом стало известно на мероприятии для прессы в главном офисе компании, информирует портал Techradar.

"Маловероятно, что гибкий Huawei Mate X попадет в продажу до ноября, и это означает отсрочку, ведь ранее в компании планировали начать продажи смартфона в сентябре", - говорится в сообщении.

Как сообщает портал, сейчас уже точно нет возможности, чтобы начать продажу этих смартфонов в сентябре, и поэтому высока вероятность, что именно Samsung Galaxy Fold станет первым гибким смартфоном, который появится на рынке.

В то же время в Huawei выразили уверенность, что смартфоны Mate X точно до конца года попадут на рынок.

По данным портала, отсрочка вероятно связана с тем, что инженеры еще работают над решением проблем с дополнительными внешними частями стекла и настройкой сенсорного экрана.