Huawei представила два флагманских смартфона

Китайская компания Huawei представила во вторник новую линейку смартфонов P30, трансляция презентации велась на YouTube.

Одно из основных отличий P30 Pro и P30 — наличие ToF-камеры, позволяющей вычислять точное расстояние до объекта, у младшей версии ее нет. Три других объектива обладают разрешением в 40, 20 (16 у P30) и 8 мегапикселей.

P30 Pro получит 6,47-дюймовый OLED-экран с разрешением 2340x1080 и соотношением сторон 19,5 к 9. Сканер отпечатка встроен в экран, смартфон работает на семинанометровом процессоре Kirin980, в устройстве установлено 8 Гб оперативной памяти, для хранения данных в зависимости от комплектации будет доступно от 128 до 512 Гб.

Объем батареи P30 Pro — 4,2 тыс. мА/ч, смартфон может зарядиться до 70% за полчаса, емкость аккумулятора младшей версии меньше — 3,65 тыс. мА/ч. P30 Pro поддерживает стандарт IP68 — защита от влаги и пыли, тогда как P30 — только IP53 (защита от пыли).

В Huawei заявили, что намерены переписать правила мобильной фотографии: для фото будет доступен режим HDR+, в котором искусственный интеллект создает «умную» карту экспозиции для кадра и применяет ее ко всем частям изображения.

Cтоимость P30 Pro составит €999 за версию на 128 Гб, €1099 — 256 Гб и €1249 — 512 Гб, а P30 с 128 Гб памяти будет стоить €799.