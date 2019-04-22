Выручка Huawei в первом квартале выросла на 39%

Выручка Huawei Technologies Co. в первом квартале 2019 года выросла на 39% и составила 179,7 млрд юаней ($26,81 млрд), говорится в сообщении Huawei. Причем показатель увеличился, несмотря на попытки американских властей отстранить китайскую компанию от участия в создании сетей 5G.

Huawei подписала 40 контрактов с операторами связи на поставку оборудования для 5G сетей и продала более 70 тыс. базовых станций 5G. Маржа чистой прибыли в минувшем квартале составила около 8%, отмечается в сообщении компании. Подразделение Huawei в сфере потребительской электроники в первом квартале продало 59 млн смартфонов.

Huawei является частной компанией, однако ежегодно публикует аудированную финансовую отчетность. Квартальный отчет, который компания обнародовала впервые, не включает показателей чистой прибыли или детальных данных о результатах подразделений, пишет Dow Jones.

За последний год несколько стран ввели ограничения на использование продукции Huawei. Компания по сути лишилась контрактов на поставку телекоммуникационного оборудования в США в связи с обвинениями, что это оборудование используется для сбора информации в интересах властей КНР. Австралия и Новая Зеландия запретили использовать оборудование Huawei в прокладке 5G-сетей. Тем временем, Германия заявила, что не станет отстранять Huawei от участия в создании 5G-сети в стране.

Результаты Huawei за первый квартал показывают, что китайская компания опережает основных западных конкурентов, включая финскую Nokia и шведскую Ericsson, которые, как ожидается, смогут воспользоваться запретом на оборудование Huawei в США. Смартфоны и другие потребительские устройства Huawei также не продаются на американском рынке.