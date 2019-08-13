Работа гонконгского аэропорта снова парализована из-за массовых акций протеста

В аэропорту Гонконга во вторник, 13 августа, из-за массовых протестов снова было отменено множество рейсов на вылет, сообщает информагентство AP. Сотрудники одного из крупнейших аэропортов юго-восточной Азии были вынуждены остановить регистрацию на рейсы, после того как тысячи активистов собрались в залах прилета и вылета и блокировали выходы на посадку с помощью тележек для багажа.

Комментируя ситуацию, представитель аэропорта заявил, что изменения в его работе не должны будут затронуть рейсы прилета. Однако многие из них уже и так были отменены.

В тот же день верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет опубликовала заявление, осуждающим вспышки насилия во время демонстраций в Гонконге. Она призвала всех участников протеста, а также власти китайской автономии решить конфликт мирным путем.

В понедельник аэропорт Гонконга был вынужден прерывать свою работу из-за массовых акций протестов, которые на тот момент продолжались уже четвертый день. В результате этого были отмены в общей сложности 200 рейсов.

В выходные, 10 и 11 августа, активисты устроили сидячую акцию протеста в залах прилета, которая, однако, не привела к сбоям в работе аэропорта. В понедельник обстановка накалилась, после того как протестующие потребовали провести независимое расследование относительно случаев применения насилия со стороны полицейских, применивших слезоточивый газ.

Утром во вторник аэропорт Гонконга на короткое время возобновил свою работу, однако спустя несколько часов регистрация на рейсы вылета снова была прервана.