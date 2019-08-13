Последнее обновление: 13.08.2019 16:42

Аэропорт Гонконга возобновил работу, однако сотни рейсов до сих пор отменяют

Международный аэропорт Гонконга возобновил работу, однако сотни рейсов по-прежнему отменены из-за протестов. Об этом сообщает CNA.

«Аэропорт в Гонконге вновь открылся во вторник (13 августа) после акции тысяч протестующих..., однако сотни рейсов все еще были обозначены как отмененные», - говорится в сообщении.

Также отмечается, что многие рейсы улетают с задержкой.

В частности, флагманская авиакомпания Гонконга Cathay Pacific заявила на своем сайте, что во вторник отменила более 200 рейсов в аэропорт и из него. Перевозчик предупредил, что будет выполнять только ограниченное количество рейсов для перевозки пассажиров. Он призвал своих клиентов "отложить второстепенные поездки" из Гонконга.

Как известно, в Гонконге уже несколько месяцев сотни тысяч жителей выходят на массовые демонстрации в связи с намерением властей принять закон об экстрадиции правонарушителей по запросу Пекина в материковый Китай. По данным организаторов, в акциях приняли участие более миллиона человек.

В понедельник в аэропорту Гонконга отменили все рейсы после того, как здание терминала заняли тысячи демонстрантов.

За последние несколько дней протестов в Гонконге полиция арестовала 149 человек.

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