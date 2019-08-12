Из аэропорта Гонконга отменили все вылеты из-за акции протеста

Все рейсы на вылет и прилет в международном аэропорту Гонконга отменены из-за тысяч антиправительственных демонстрантов, которые оккупировали аэропорт, сообщает газета South China Morning Post.

Как пишет издание, администрация аэропорта распорядилась отменить все рейсы до конца дня после того, как тысячи антиправительственных демонстрантов оккупировали здание.

Самолетам, которые уже в воздухе, разрешат осуществить посадку, пишет газета.

В аэропорту Гонконга, который является одним из самых загруженных в мире, уже четвертый день продолжаются демонстрации противников законопроекта об экстрадиции.