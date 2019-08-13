Власти Москвы не согласовали акцию протеста на 17 августа

Власти Москвы не согласовали шествие в поддержку не допущенных к выборам в Мосгордуму кандидатов.

"… позвонили из мэрии и сообщили об отказе в шествии 17 августа 2019 года по бульварам", - написал в своем Facebook в понедельник, 12 августа, один из заявителей акции, муниципальный депутат Андрей Морев и опубликовал ответ правительства Москвы.

Заявители нарушили срок подачи уведомления, они должны были обратиться с ним не позднее чем за 10 дней до проведения акции, указано в документе. По закону депутаты могут подавать заявки на акции в формате встречи с избирателями за пять дней, пишет Морев.

"И мы ведь 11 июля подавали заявку на митинг 17 июля как раз за 5 дней, и тогда мэрия официально согласовала нашу заявку (от нее мы в итоге отказались). Сейчас мэрия, чтобы сбить волну протеста, применяет двойные стандарты и пытается вытеснить протест и по сути запретить проведение согласованных акций", - написал он.

Морев говорит, что направит властям официальное возражение, заявителями акции также выступают муниципальные депутаты Илья Азар и Елена Филина, передает DW.

Акцию 17 августа планировалось провести в формате шествия от Страстного бульвара и до проспекта Академика Сахарова. В тот же день на этом проспекте пройдет согласованный митинг КПРФ "За честные и чистые выборы", объединяться с независимыми кандидатами на этой акции партия отказалась.