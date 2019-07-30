Последнее обновление: 30.07.2019 18:34

СК РФ возбудил дело о массовых беспорядках после акции протеста в Москве

Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовых беспорядках после акции оппозиции в центре Москвы, которая прошла 27 июля. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По версии следствия, накануне несанкционированного митинга группа лиц неоднократно призывала в интернете принять в нем участие, «заведомо допуская, что данные действия могут спровоцировать массовые беспорядки».

СК пообещал дать принципиальную оценку действиям организаторов беспорядков, а также тех, кто призывал к ним и принимал в них участие, передает РБК.

Кроме того, сообщает ведомство, по итогам акции возбуждены три дела о применении насилия в отношении представителей власти.

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