Ресторан в Москве отсудил у российских оппозиционеров более 200 тысяч рублей

Тушинский районный суд Москвы в среду, 2 октября, частично удовлетворил иск компании-владельца ресторана "Армения" к девяти оппозиционерам из-за несанкционированной акции протеста, которая прошла 27 июля в центре города.

Представители заведения утверждают, что из-за скопления протестующих ресторан, расположенный на Тверской улице, пришлось закрыть и отменить запланированный банкет на 40 человек. При этом соответствующего распоряжения от властей они не получали.

Истцы оценили свой ущерб в 500 тысяч рублей. Ответчиками по иску выступали представители российской оппозиции Алексей Навальный, Илья Яшин, Юлия Галямина, Любовь Соболь, Александр Соловьев, Иван Жданов, Владимир Милов, Олег Степанов и Георгий Албуров. Их обязали выплатить 241,5 тысячи рублей, передает DW.

Это уже не первый иск к оппозиционерам в связи с акциями протеста. Так 1 октября Коптевский районный суд Москвы частично удовлетворил иск госучреждения "Автомобильные дороги", взыскав с тех же ответчиков 3,4 млн рублей. 10 сентября суд удовлетворил иск "Мосгортранса" и взыскал 1,2 млн рублей. Компания утверждала, что участники акций перекрыли проезжую часть, поэтому наземный транспорт простаивал, а организация понесла убытки. Также ГУП "Московский метрополитен" требует выплатить 53,6 тысяч рублей.

Общая сумма убытков, которую просят возместить оппозиционеров, составляет около 13 млн рублей. Все иски связаны с акциями протеста 27 июля, 3 и 10 августа. Ответчики не признают свою вину и считают исковые заявления неправомерными и политически мотивированными.