Десятки тысяч вышли на митинг за честные выборы в центре Москвы

Десятки тысяч человек вышли на проспект Сахарова в Москве в субботу, требуя честных выборов, что стало одной из самых массовых акций протеста в России за последние годы.

Протесты проходят в Москве с середины июля после того, как власти отказали в регистрации на выборы в Мосгордуму десяткам независимых кандидатов.

Выборы в Мосгордуму, хотя и являются локальными, могут рассматриваться как репетиция выборов в Государственную Думу в 2021 году, передает Reuters.

Субботний митинг на проспекте Сахарова был согласован с властями в отличие от тех, что проходили ранее и заканчивались массовыми задержаниями людей.

По данным подсчитывающей количество людей не митингах организации Белый счетчик, на территорию субботнего митинга в Москве через основной вход прошли более 60 тыс. участников. Полиция оценила число собравшихся в 20 тыс.

По разным данным в субботу были задержаны от 100 до 300 человек.