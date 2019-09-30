Последнее обновление: 30.09.2019 08:10

Около 25 тыс. вышли на митинг в Москве в поддержку политзаключенных

В Москве 29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку политзаключенных под общим лозунгом "Опускай". Организатором выступила Либертарианская партия России, которой удалось согласовать акцию с московскими властями.

Участники акции высказались в поддержку фигурантов "московского дела" - Егора Жукова, Павла Устинова и других, фигурантов дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных, передает DW.

По данным “Белого счетчика”, на митинг пришло чуть более 25 тысяч человек. По данным ГУ МВД по Москве, участников было 20 тысяч. Многие отметили, что это, пожалуй, впервые, когда полиция не стала сильно занижать число участников оппозиционной акции.

Ранее по теме
blog comments powered by Disqus
<Август 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2930311234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930311
2345678
Сентябрь 2019
ПнВтСрЧтПтСбВс
2627282930311
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30123456
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование