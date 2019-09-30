Около 25 тыс. вышли на митинг в Москве в поддержку политзаключенных

В Москве 29 сентября 2019 года на проспекте Сахарова прошел митинг в поддержку политзаключенных под общим лозунгом "Опускай". Организатором выступила Либертарианская партия России, которой удалось согласовать акцию с московскими властями.

Участники акции высказались в поддержку фигурантов "московского дела" - Егора Жукова, Павла Устинова и других, фигурантов дела о возможном отмывании средств в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК), а также других политзаключенных, передает DW.

По данным “Белого счетчика”, на митинг пришло чуть более 25 тысяч человек. По данным ГУ МВД по Москве, участников было 20 тысяч. Многие отметили, что это, пожалуй, впервые, когда полиция не стала сильно занижать число участников оппозиционной акции.