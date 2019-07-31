Оппозиция подала три заявки на новые митинги в Москве

Зарегистрированный кандидат в Мосгордуму Дмитрий Клочков и глава штаба Геннадия Гудкова Эльвира Вихарева подали в мэрию две новые заявки на митинги — 10 и 11 августа.

В заявках обозначено предполагаемое количество участников обеих акций — по 100 тыс. человек. Заявители полагают, что им могут согласовать только одно мероприятие, поэтому подали две одинаковые заявки на разные числа, чтобы «увеличить шансы на одобрение» акции от мэрии. Шествие предлагается провести от Калужской площади по Большой Якиманке до Болотной площади, где планируется митинг. В качестве альтернативного варианта предлагается митинг на Новом Арбате, передает РБК.

Сегодня же незарегистрированный кандидат от «Яблока» Елена Русакова подала заявку на митинг либо на Волхонке, либо на площади Свободной России, либо на проспекте Сахарова с предварительным шествием по Бульварному кольцу.

«Мы готовы к сотрудничеству с Русаковой и просто посмотрим, чья заявка будет зарегистрирована, — пояснил пресс-секретарь Дмитрия Гудкова Алексей Обухов. — Для нас главное — не допустить раскола протеста».

«Я думаю, что, если встанет вопрос, что есть несколько заявок и примут одну из них, мы договоримся», — заявила Русакова на вопрос о договоренностях со штабом Гудкова.

В Москве прошло уже несколько акций против отказа в регистрации оппозиционных кандидатов на выборах в столичный парламент. Самая крупная из них состоялась на проспекте Сахарова 20 июля (по разным данным, она собрала от 12 тыс. до 22,5 тыс. человек). Больше всего задержаний было на несогласованном митинге у здания мэрии 27 июля. Тогда, по данным МВД, были задержаны 1074 человека, «ОВД-Инфо» сообщила о 1373 задержанных.