Последнее обновление: 18.01.2020 09:07

Мэрия Москвы согласовала митинг против реформы Конституции

Мэрия Москвы согласовала акцию против реформы Конституции России. Акция рассчитана на 10 тысяч участников и пройдет 1 февраля на проспекте Сахарова.

Заявку подала "группа граждан". Кто именно выступает организатором акции, власти Москвы не уточняют, передает Интерфакс.

Изменить Конституцию предложил президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию. Он, в частности, намерен ограничить приоритет международного права, изменить процедуру назначения правительства и руководителей силовых ведомств, поменять норму о запрете одному и тому же человеку занимать должность президента два срока подряд.

После его заявления Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства, новым премьер-министром стал Михаил Мишустин. Медведев же занял пост заместителя председателя Совета безопасности.

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