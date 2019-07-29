EC осудил массовые задержания на митинге в Москве

Европейский Союз осудил массовые задержания протестующих и жесткие действия полиции на прошедшем в Москве в субботу, 27 июля, митинге за свободные выборы в Мосгордуму.

«Данные задержания и избыточное применение силы в отношении мирных демонстрантов нарушают их права на свободу собраний и свободное выражение мнений», - заявила в субботу вечером представитель ЕС Майа Косьянчич в Брюсселе.

Всего было задержано 1320 человек. Позже, более 700 участников акции были выпущены на свободу.

Митинг прошел в поддержку независимых кандидатов на пост депутатов Мосгордумы с требованием к местным властям отменить решение о признании недействительными сотен подписей в поддержку оппозиционных политиков и зарегистрировать их кандидатами на выборах.

ЕС потребовал обеспечить равные возможности кандидатам на выборах Московской городской думы, которые состоятся 8 сентября.

"Мы ожидаем, что российские власти при проведении данных выборов будут придерживаться обязательств, данных Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), и других международных обязательств", - сказала Косьянчич.

К участию в данной акции ранее призывали москвичей соратница Алексея Навального по работе в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, глава муниципального округа Красносельский Илья Яшин, бывший член партии "Справедливая Россия" Дмитрий Гудков, депутат Совета депутатов муниципального округа Зюзино Константин Янкаускас и другие незарегистрированные Мосизбиркомом кандидаты.