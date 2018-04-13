Сальдо внешней торговли Беларуси в феврале опустилось до уровня годичной давности

После значительного улучшения состояния внешней торговли РБ товарами и услугами в январе 2018 года, в феврале дела пошли хуже: сальдо внешней торговли (по данным Нацбанка) снизилось до 80,2 млн. USD с 125,8 млн. USD в январе.

В феврале 2017 года сальдо было равно 85,7 млн. USD.Ухудшение произошло за счет внешней торговли товарами, в которой экспорт вырос в меньшей степени, чем экспорт, в результате чего сальдо внешней торговли товарами, по данным Нацбанка, опустилось до минус 175,5 млн. USD с минус 110,3 млн. USD в январе. Ситуация оказалась даже хуже, чем в феврале 2017 года, когда данное сальдо равнялось минус 123,5 млн. USD.

При этом положительное сальдо во внешней торговле услугами в феврале 2018 года выросло по сравнению с январем, но всего на 19,6 млн. USD, достигнув 255,7 млн. USD, пишет select.by.

В целом за два месяца текущего года, как сообщил 10 апреля премьер-министр РБ Андрей Кобяков, положительное сальдо внешней торговли товарами и услугами составило 206 млн. USD, а белорусский экспорт увеличился на 29,8%, достигнув 6,185 млрд. USD. Как подчеркнул Андрей Кобяков, экспорт товаров увеличился как за счет роста средних цен, так и в физическом выражении.

Данный рост был обусловлен, по-видимому, увеличением цен на продукты нефтепереработки. Это привело к росту их поставок в страны ЕС, тогда как экспорт в Россию мало изменился. Андрей Кобяков сообщил, что белорусский экспорт в РФ за январь-февраль 2018 года увеличился на 200 млн. USD, но его удельный вес во всем экспорте снизился на 7 процентных пунктов по сравнению с январем-февралем 2017 года.

В целом белорусская внешняя торговля остается слабо диверсифицированной. Как сообщил премьер-министр, экспорт концентрируется на рынках пяти стран, доля которых в январе-феврале 2018 года составила примерно 71% всего экспорта. А в страны ЕС почти 50% белорусского экспорта занимают нефтепродукты.

В связи с этим Андрей Кобяков на заседании Президиума Совета Министров 10 апреля, на котором рассматривался ход реализации Национальной программы поддержки и развития экспорта РБ на 2016-2020 годы, отметил необходимость более активных действий по диверсификации.